Covid, ok dell’Aifa a pillola Merck e antivirale Remdesivir: ecco come funzionerà la cura (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non solo vaccini. Finalmente si parla di cure per il Covid. Anzi, si entra nel merito della questione con il via libera dell’Aifa, appena arrivato, alla pillola Molnupiravir di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e all’antivirale Remdesivir nella terapia contro il Sars-Cov-2. Due nuove armi nella guerra contro il virus. «La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, nella seduta del 22 dicembre – informa l’ente regolatorio nazionale – ha autorizzato due antivirali, Molnupiravir e Remdesivir, per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19. Con malattia lieve-moderata di recente insorgenza. E con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non solo vaccini. Finalmente si parla di cure per il. Anzi, si entra nel merito della questione con il via libera, appena arrivato, allaMolnupiravir di(Msd fuori da Usa e Canada) e all’nella terapia contro il Sars-Cov-2. Due nuove armi nella guerra contro il virus. «La Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, nella seduta del 22 dicembre – informa l’ente regolatorio nazionale – ha autorizzato due antivirali, Molnupiravir e, per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per-19. Con malattia lieve-moderata di recente insorgenza. E con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di ...

