Covid oggi Vda | 295 contagi e un morto | bollettino 30 dicembre

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 295 i nuovida Coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, giovedì 302021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento a un altro. I positivi attuali sono 1.865 di cui 1.834 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite sale a 13.488, 15 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia i morti sono stati 488 nella Regione. L'articolo proviene da Italia Sera.

sbonaccini : L'Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così.

...un bambino su mille ' alcune settimane dopo il. Sono tre i ricoveri in Veneto per questa malattia: 'ma ce ne aspettiamo altri in conseguenza del picco'. La fascia di età 5 - 11 anni è..., giovedì 30 dicembre, a mezzogiorno, il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I è stato dimesso dall'... nonché una buona forza nei suoi molti mesi di sforzi per combattere il- 19 nel Paese'. ...Mesi dopo la negativizzazione, infatti, ho accusato uno dei sintomi del Long Covid, cioè la nebbia mentale, per un po' di tempo. Senza contare la spossatezza: non avevo affanno, ma mi stancavo ...E' record di contagi in Abruzzo. Sono 3.167, di età compresa tra 1 e 100 anni, i nuovi positivi al Covid, che portano il totale, dall’inizio della pandemia, a 101.800. Dei positivi odierni, 1781 sono ...