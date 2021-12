Covid oggi Vda, 295 contagi e un morto: bollettino 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 295 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I positivi attuali sono 1.865 di cui 1.834 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite sale a 13.488, 15 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia i morti sono stati 488 nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 295 i nuovida Coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, giovedì 302021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento a un altro. I positivi attuali sono 1.865 di cui 1.834 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale delle persone guarite sale a 13.488, 15 in più rispetto a ieri. Da inizio pandemia i morti sono stati 488 nella Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - emmevilla : RT @emmevilla: #Covid: così il governo ha di fatto cancellato il sistema a colori. Un resoconto di come, comunque cambino i colori delle R… - Lord_Vltor : RT @CGzibordi: 29 anni stroncato da malore in casa oggi ma grazie all'Omicron che infetta tutti gli fanno il tampone da morto e trovano ch… -