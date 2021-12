Covid oggi Toscana, boom contagi: oltre 15mila (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 15.830 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 30 dicembre 2021, secondo i numeri Covid del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Il dato sotto la spinta della variante Omicron è nettamente il più alto mai registrato nella regione. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 15.830 su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, specificando che “7.351 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 15.830 ida coronavirus in, 30 dicembre 2021, secondo i numeridel bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Il dato sotto la spinta della variante Omicron è nettamente il più alto mai registrato nella regione. “I nuovi casi registrati insono 15.830 su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, specificando che “7.351 nuovi positivi provengono dai test rapidi antigenici”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

