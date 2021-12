Covid oggi Sicilia, boom di contagi e ricoveri (Di giovedì 30 dicembre 2021) Picco dei contagi in Sicilia con altri 13.655 nuovi casi, registrati nella settimana appena trascorsa (20-26 dicembre) e un incremento del contagio di oltre il 47% rispetto alla settimana precedente. L’incidenza cumulativa settimanale è aumentata al valore di 282 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. E’ quanto emerge dal bollettino settimanale diffuso dal Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana. Il rischio più elevato rispetto alla media regionale, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si è registrato nelle province di Messina (353,7/100mila abitanti), Catania (334,7) Enna (329,4), Caltanissetta (318,4) e Trapani (317,7). Le fasce d’età che hanno continuato a sostenere la curva epidemica risultano ancora quelle giovanili e in particolare tra i 19-24 anni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Picco deiincon altri 13.655 nuovi casi, registrati nella settimana appena trascorsa (20-26 dicembre) e un incremento delo di oltre il 47% rispetto alla settimana precedente. L’incidenza cumulativa settimanale è aumentata al valore di 282 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. E’ quanto emerge dal bollettino settimanale diffuso dal Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico della Regionena. Il rischio più elevato rispetto alla media regionale, in termini di nuovi casi su popolazione residente, si è registrato nelle province di Messina (353,7/100mila abitanti), Catania (334,7) Enna (329,4), Caltanissetta (318,4) e Trapani (317,7). Le fasce d’età che hanno continuato a sostenere la curva epidemica risultano ancora quelle giovanili e in particolare tra i 19-24 anni ...

sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - ClaudioTonon : RT @sbonaccini: L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - MRMRSC6 : RT @sbonaccini: L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. -