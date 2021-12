Covid oggi Sardegna, 735 contagi e 3 morti: bollettino 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 735 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, giovedì 3 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.702 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 144, 2 in più di ieri. In isolamento a casa 6.826 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 735 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, giovedì 32021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.702 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 144, 2 in più di ieri. In isolamento a casa 6.826 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - morettweet : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 48 su 100. Nota metodologica completa: - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. I… -