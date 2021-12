Covid oggi Puglia, 4.200 contagi: bollettino 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 4.200 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 30 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 93.009 tamponi. I nuovi contagi divisi per provincia: Bari 1.251; Bat 534; Brindisi 514; Foggia 469; Lecce 1.003: Taranto 311; residenti fuori regione 103; in definizione 15. Le persone attualmente positive sono 19.740. In ospedale, i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 241. In terapia intensiva, invece, 30 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 4.200 ida coronavirus in, 302021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 93.009 tamponi. I nuovidivisi per provincia: Bari 1.251; Bat 534; Brindisi 514; Fa 469; Lecce 1.003: Taranto 311; residenti fuori regione 103; in definizione 15. Le persone attualmente positive sono 19.740. In ospedale, i pazientiricoverati in area non critica sono 241. In terapia intensiva, invece, 30 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - paki74 : RT @sbonaccini: L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - elcondo36977118 : RT @sbonaccini: L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. -