Covid oggi Piemonte | 11 500 contagi e 8 morti | bollettino 30 dicembre

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Non si arresta la corsa dei nuoviin30– secondo i dati dell’ultimo-19 – sono stati 11.515 (di cui 9.254 dopo test antigenico). Si registrano altri 8. I casi delle ultime 24 ore sono pari al 12,7% di 90.662 tamponi eseguiti, di cui 75.969 antigenici: gli asintomatici sono 7.950 (69,0%). I casi sono così ripartiti: 8.956 screening, 1.929 contatti di caso, 630 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 487.296, di cui 40.455 Alessandria, 23.296 Asti, 16.100 Biella, 69.116 Cuneo, 37.946 Novara, 256.310 Torino, 17.029 Vercelli, 17.751 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.163 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 7.130 sono in fase di ...

Advertising

sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - mcobretti1 : RT @pills_ofscience: Molti affermano l'efficacia del cosiddetto plasma iperimmune, il plasma ottenuto da chi ha avuto il #COVID ed è guari… - AndreaDeMarchi : Quanti contagi ci saranno oggi? Io dico 160k. E voi? #terzadose #megagreenpass #Natale2021 #Mauro da Mantova… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Il Sole 24 ORE

...un bambino su mille ' alcune settimane dopo il. Sono tre i ricoveri in Veneto per questa malattia: 'ma ce ne aspettiamo altri in conseguenza del picco'. La fascia di età 5 - 11 anni è..., giovedì 30 dicembre, a mezzogiorno, il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I è stato dimesso dall'... nonché una buona forza nei suoi molti mesi di sforzi per combattere il- 19 nel Paese'. ...Mesi dopo la negativizzazione, infatti, ho accusato uno dei sintomi del Long Covid, cioè la nebbia mentale, per un po' di tempo. Senza contare la spossatezza: non avevo affanno, ma mi stancavo ...E' record di contagi in Abruzzo. Sono 3.167, di età compresa tra 1 e 100 anni, i nuovi positivi al Covid, che portano il totale, dall’inizio della pandemia, a 101.800. Dei positivi odierni, 1781 sono ...