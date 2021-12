Covid oggi Piemonte, 11.500 contagi e 8 morti: bollettino 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non si arresta la corsa dei nuovi contagi in Piemonte: oggi 30 dicembre – secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 – sono stati 11.515 (di cui 9.254 dopo test antigenico). Si registrano altri 8 morti. I casi delle ultime 24 ore sono pari al 12,7% di 90.662 tamponi eseguiti, di cui 75.969 antigenici: gli asintomatici sono 7.950 (69,0%). I casi sono così ripartiti: 8.956 screening, 1.929 contatti di caso, 630 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 487.296, di cui 40.455 Alessandria, 23.296 Asti, 16.100 Biella, 69.116 Cuneo, 37.946 Novara, 256.310 Torino, 17.029 Vercelli, 17.751 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.163 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 7.130 sono in fase di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non si arresta la corsa dei nuoviin30– secondo i dati dell’ultimo-19 – sono stati 11.515 (di cui 9.254 dopo test antigenico). Si registrano altri 8. I casi delle ultime 24 ore sono pari al 12,7% di 90.662 tamponi eseguiti, di cui 75.969 antigenici: gli asintomatici sono 7.950 (69,0%). I casi sono così ripartiti: 8.956 screening, 1.929 contatti di caso, 630 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 487.296, di cui 40.455 Alessandria, 23.296 Asti, 16.100 Biella, 69.116 Cuneo, 37.946 Novara, 256.310 Torino, 17.029 Vercelli, 17.751 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.163 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 7.130 sono in fase di ...

