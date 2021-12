Covid oggi Italia, Crisanti: “Terza dose andava fatta da giugno” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Mi sembrano misure non sostenute dai dati” quelle contenute nell’ultimo decreto legge in tema Covid. E’ la riflessione del virologo Andrea Crisanti, che commenta così all’Adnkronos Salute il contenuto del provvedimento licenziato ieri dal Cdm. A non convincere l’esperto sono le nuove disposizioni sulle quarantene per i contatti stretti di positivi a Covid. In particolare il fatto che l’isolamento precauzionale non si applichi a chi è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi (o è guarito da meno di 120 giorni) e a chi ha fatto il richiamo. “Dal provvedimento traspare la mancanza di opzioni” di fronte al boom di positivi e alla crisi del sistema dei tamponi. “Si poteva evitare questa situazione? Penso che si sarebbe sicuramente potuta mitigare facendo le terze dosi quando dovevano essere fatte, cioè a partire da giugno. ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Mi sembrano misure non sostenute dai dati” quelle contenute nell’ultimo decreto legge in tema. E’ la riflessione del virologo Andrea, che commenta così all’Adnkronos Salute il contenuto del provvedimento licenziato ieri dal Cdm. A non convincere l’esperto sono le nuove disposizioni sulle quarantene per i contatti stretti di positivi a. In particolare il fatto che l’isolamento precauzionale non si applichi a chi è vaccinato con due dosi da meno di 4 mesi (o è guarito da meno di 120 giorni) e a chi ha fatto il richiamo. “Dal provvedimento traspare la mancanza di opzioni” di fronte al boom di positivi e alla crisi del sistema dei tamponi. “Si poteva evitare questa situazione? Penso che si sarebbe sicuramente potuta mitigare facendo le terze dosi quando dovevano essere fatte, cioè a partire da. ...

