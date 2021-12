Covid oggi Italia | 126 888 contagi e 156 morti | bollettino 30 dicembre

(Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 126.888 i nuovida Coronavirus in, giovedì 302021, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 156. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.150.352 tamponi con un tasso di positività all'11%. Sono stati 134 gli ingressi in terapia intensiva da ieri, per un totale di 1.226, mentre sono stati 288 i ricoverati con sintomi che portano il numero complessivo a 10.866. Dall'inizio della pandemia sono stateate dal Coronavirus 5.981.428 persone, mentre le vittime salgono a 137.247. In totale i guariti sono 5.064.718, 22.246 nelle ultime 24 ore. Adin ...

sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - Rosalba470 : RT @pills_ofscience: Molti affermano l'efficacia del cosiddetto plasma iperimmune, il plasma ottenuto da chi ha avuto il #COVID ed è guari… - LucianoBianch63 : RT @borghi_claudio: *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sono 779.463 gli attualmente positivi alin Italia, 104.598 in più rispetto a ieri . Dall'... In particolare in Lombardia sale al 17% il tasso di positività, conpoco meno di 40mila contagi (...... dal giorno 29.12.2021, il test antigenico rapido positivo sufficiente a definire il caso confermato. Gli attualmente positivi sono58.039, +36,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 676 (...No vax incalliti che, pur malati di Covid-19, in alcuni casi in condizioni molto critiche, vogliono «dettare» loro le terapie al personale medico, a volte rifiutano quelle proposte, con esiti ...Covid, 126.888 casi e 156 morti in un giorno in Italia. Il tasso di positività sale all’11%, il nostro Paese finisce nella lista nera della Germania Sono 126.888 i nuovi casi di positività al Covid ...