Covid oggi Italia, 126.888 contagi e 156 morti: bollettino 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 126.888 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 30 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 156 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.150.352 tamponi con un tasso di positività all'11%. Sono stati 134 gli ingressi in terapia intensiva da ieri, per un totale di 1.226, mentre sono stati 288 i ricoverati con sintomi che portano il numero complessivo a 10.866. LOMBARDIA - Sono 39.152 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - Sono 126.888 i nuovida Coronavirus in, giovedì 302021, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 156. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.150.352 tamponi con un tasso di positività all'11%. Sono stati 134 gli ingressi in terapia intensiva da ieri, per un totale di 1.226, mentre sono stati 288 i ricoverati con sintomi che portano il numero complessivo a 10.866. LOMBARDIA - Sono 39.152 i nuovida Coronavirus in Lombardia secondo ildi, giovedì 302021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa ...

