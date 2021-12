Covid oggi Fvg | 2 110 contagi e 6 morti | bollettino 30 dicembre

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 2.110 i nuovida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildicon i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6. Nelle ultime 24 ore sono stati 9.756 i tamponi molecolari processati e 16.322 i test rapidi antigenici. Scendono a 26 le persone ricoverate in terapia intensiva, 282 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 153.733 persone.