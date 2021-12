Covid oggi Emilia, 7.088 contagi e 20 morti: bollettino 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 7.088 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 57.953 tamponi di cui 24.890 test antigenici rapidi. Da ieri sono guarite 1.244 persone. In isolamento 66.869 persone. Sono 121 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna, 8 in più rispetto a ieri; l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 88 (quindi il 73%) non sono vaccinati (età media 60,6 anni), mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.334, 29 in più rispetto a ieri con un’età media ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 7.088 i nuovida Coronavirus inRomagna secondo ildi, giovedì 302021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 20. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 57.953 tamponi di cui 24.890 test antigenici rapidi. Da ieri sono guarite 1.244 persone. In isolamento 66.869 persone. Sono 121 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna, 8 in più rispetto a ieri; l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 88 (quindi il 73%) non sono vaccinati (età media 60,6 anni), mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.334, 29 in più rispetto a ieri con un’età media ...

