Covid oggi: contagi ancora in crescita. Bollettino e dati del 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Attesa per il nuovo Bollettino del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid in Itali a, dopo i dati allarmanti di ieri che hanno segnato il nuovo record di oltre 98mila contagi.

Pillola anti covid Merck e remdesivir, via libera Aifa ... accessibile da oggi sul sito dell'Agenzia. L'agenzia italiana del farmaco fa anche sapere che la pillola anti - Covid di Merck sarà distribuita da parte della struttura commissariale guidata dal ...

Coronavirus oggi. Lab24: in una settimana +100% di nuovi casi Covid Il Sole 24 ORE Dai soci Unicoop un carico di prodotti per i pazienti del reparto Covid La sezione soci Unicoop Firenze di Pistoia torna al San Jacopo con un carico di prodotti utili ai degenti del reparto covid. La consegna è avvenuta lunedì pomeriggio dalle mani di Marco Leporatti per ...

In Israele primo caso di "flurona", infezione doppia influenza-Covid Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata chiamata ‘flurona’: un’infezione contemporanea di influenza e Covid. Lo riporta il sito Ynet spiegando che si tratta di una partoriente ...

