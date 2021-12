Covid oggi Campania, 11.492 nuovi contagi: bollettino 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 11.492 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti, di cui 2 avvenuti in precedenza e registrati ieri. Per il terzo giorno consecutivo la Campania registra il record di nuovi casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 115.863 tamponi, tra molecolari e antigenici. In aumento i ricoveri: sono 41 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri, e 651 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 64 in più rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 11.492 ida Coronavirus insecondo ildi, giovedì 302021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti, di cui 2 avvenuti in precedenza e registrati ieri. Per il terzo giorno consecutivo laregistra il record dicasi di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 115.863 tamponi, tra molecolari e antigenici. In aumento i ricoveri: sono 41 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri, e 651 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 64 in più rispetto al dato diffuso ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

