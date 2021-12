Covid oggi Calabria, 1.604 contagi e 9 morti: bollettino 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 1.604 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 dicembre in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 9 morti. Secondo il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione, i nuovi casi registrati sono stati individuati su 8.263 tamponi effettuati. Ci sono +332 guariti, +1.263 attualmente positivi, -8 ricoverati (per un totale di 305) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 28). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 1.610. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 1.604 i nuovida coronavirus30in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 9. Secondo ildiffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione, i nuovi casi registrati sono stati individuati su 8.263 tamponi effettuati. Ci sono +332 guariti, +1.263 attualmente positivi, -8 ricoverati (per un totale di 305) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 28). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 1.610. L'articolo proviene da Italia Sera.

