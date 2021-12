Covid, oggi 126.888 casi e 156 morti: il bollettino del 30 dicembre 2021 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 30 dicembre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 126.888 Decessi: 156 Tamponi effettuati: 1.150.352 Terapie intensive: +41 Tasso di positività: 11% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 779.463 casi totali: 5.981.428 Decessi: 137.247 Guariti: 5.064.718 In Italia oggi, giovedì 30 dicembre 2021, sono stati registrati 126.888 nuovi casi di Covid-19 e 156 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 98.020 e 136 i morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 1.150.352 tamponi effettuati (ieri erano stati 1.029.429): il tasso di positività è all’11%, in ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 dicembre 2021)ITALIA, ILDI30, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 126.888 Decessi: 156 Tamponi effettuati: 1.150.352 Terapie intensive: +41 Tasso di positività: 11% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 779.463totali: 5.981.428 Decessi: 137.247 Guariti: 5.064.718 In Italia, giovedì 30, sono stati registrati 126.888 nuovidi-19 e 156 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 98.020 e 136 i. I dati sui nuovi contagi si basano su 1.150.352 tamponi effettuati (ieri erano stati 1.029.429): il tasso di positività è all’11%, in ...

