Covid, nuovo positivo nello staff della Salernitana (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sale a sette il numero dei positivi nel gruppo squadra della Salernitana. In giornata, infatti, la società granata ha comunicato il contagio di un componente dello staff che si aggiunge ai sei casi già riscontrati tra i calciatori. "L'U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di nuovi controlli, un ulteriore componente del gruppo squadra, che non è entrato in contatto con altri membri del gruppo, alla ripresa degli allenamenti è risultato positivo al Covid-19", si legge nella nota diffusa dal club. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

