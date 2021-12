Covid, news. Cdm: Niente quarantena ai vaccinati. Super Green pass sui trasporti. LIVE (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Governo è pronto a varare un nuovo decreto anti-Covid dopo i numeri record sui contagi di questa quarta ondata (nelle ultime 24 ore sono stati quasi 100mila). quarantena azzerata ai vaccinati da meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, estensione del Super Green pass quasi ovunque: per salire sui mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e altri luoghi di socialità e svago. Prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. E negli stadi torna la capienza a 50% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Governo è pronto a varare un nuovo decreto anti-dopo i numeri record sui contagi di questa quarta ondata (nelle ultime 24 ore sono stati quasi 100mila).azzerata aida meno di quattro mesi e a quelli con dose booster, estensione delquasi ovunque: per salire sui mezzi di trasporto, per entrare in alberghi, andare a fiere, impianti sci e altri luoghi di socialità e svago. Prezzi calmierati per le mascherine Ffp2. E negli stadi torna la capienza a 50%

