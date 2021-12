Covid, news. Bollettino: 126.888 nuovi casi e 156 morti. Tasso positività all'11%. LIVE (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 1.150.352 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Crescono le terapie intensive (+41) e i ricoveri ordinari (+288). I dati Agenas: in Italia i reparti di rianimazione al 13%. In Lombardia i nuovi contagi sono 39.152. Mattarella firma il nuovo dl Green Pass: le norme sulle quarantene in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale Leggi su tg24.sky (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 1.150.352 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Crescono le terapie intensive (+41) e i ricoveri ordinari (+288). I dati Agenas: in Italia i reparti di rianimazione al 13%. In Lombardia icontagi sono 39.152. Mattarella firma il nuovo dl Green Pass: le norme sulle quarantene in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale

