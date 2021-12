Covid: nessun decesso ma 661 nuovi casi in Alto Adige (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Alto Adige non registra nessun decesso di un paziente Covid ma 661 nuovi casi. Sono risultati positivi 175 di 1.757 tamponi pcr e 486 di 11.634 test antigenici. I pazienti nei normali reparti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'non registradi un pazientema 661. Sono risultati positivi 175 di 1.757 tamponi pcr e 486 di 11.634 test antigenici. I pazienti nei normali reparti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - wylmadisalvo : Ho mia madre invalida positiva al covid e nessun numero di asl o dedicato al covid risponde. - AnsaTrentinoAA : Covid: nessun decesso ma 661 nuovi casi in Alto Adige. 17 pazienti in terapia intensiva |#ANSA - ragusaoggi : #ragusa | Covid: nessun morto in provincia ma i positivi superano i 1600 - MattiaGallo17 : RT @Antipeppe: @539th Bolzano 661 vs 344 +300 sull'atteso ?? +2 ricoveri -1 uti nessun decesso +3 ricoveri sull'atteso ?? ps sito ufficia… -