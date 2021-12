Covid, nel Lazio basterà un tampone rapido positivo per essere considerati malati. Addio alla conferma del molecolare (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nel Lazio con un test antigenico positivo non servirà la conferma del molecolare per la definizione di caso confermato Covid e conseguente disposizione di isolamento. È quanto prevede un'ordinanza ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelcon un test antigeniconon servirà ladelper la definizione di casotoe conseguente disposizione di isolamento. È quanto prevede un'ordinanza ...

