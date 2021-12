Covid: Marcucci, 'stretta non basta, bene Letta su obbligo vaccinale' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "La stretta decisa ieri dal governo temo che non basti, bisogna essere pronti ad adottare velocemente l'obbligatorietà del vaccino”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci. “Non possono esserci incertezze- continua- di fronte all'esplosiva crescita dell'Omicron. Mi fa piacere che il segretario del Pd Letta stia spingendo in questa direzione”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Ladecisa ieri dal governo temo che non basti, bisogna essere pronti ad adottare velocemente l'obbligatorietà del vaccino”. Lo afferma il senatore Pd Andrea. “Non possono esserci incertezze- continua- di fronte all'esplosiva crescita dell'Omicron. Mi fa piacere che il segretario del Pdstia spingendo in questa direzione”.

Advertising

zazoomblog : Covid: Marcucci ‘sì a obbligo vaccinale o lockdown per no vax’ - #Covid: #Marcucci #obbligo #vaccinale - TV7Benevento : Covid: Marcucci, 'sì a obbligo vaccinale o lockdown per no vax'... - laremi_guido : @AndreaMarcucci @enricocolosimo Caro Marcucci, quali altre? Da 13 mesi son guarito da Covid, i miei anticorpi prose… - TV7Benevento : Covid: Marcucci, 'restrizioni per no vax, non c'è alternativa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marcucci La pandemia dei non vaccinati spaventa. Due rimedi per contrastarla ...rischio di ospedalizzazione e di sviluppo di forme ancora poco conosciute di Long - Covid. Inoltre ...Anna Rubartelli Paola Romagnani Michela Matteoli Maria Rescigno Rossella Marcucci Anna Mondino ...

Arriva il lockdown per i non vaccinati? Governo pronto alla stretta sui no vax ... affinché vada verso quello che per il contrasto al Covid è ormai necessario: l'obbligo vaccinale o ... Il senatore del Pd, Andrea Marcucci , per esempio, sostiene la richiesta del presidente della ...

Covid: Marcucci, 'sì a obbligo vaccinale o lockdown per no vax' Il Dubbio Covid: Marcucci, ‘stretta non basta, bene Letta su obbligo vaccinale’ Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “La stretta decisa ieri dal governo temo che non basti, bisogna essere pronti ad adottare velocemente l’obbligatorietà del vaccino”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcuc ...

Rinviata la partita Faenza-Gesam Gas e Luce Lucca Facendo seguito alla cortese richiesta di rinvio gara inoltrata dal team ospitante E-Work Faenza a seguito di positività nel loro gruppo squadra, la partita in programma domenica 2 gennaio 2022 al Pal ...

...rischio di ospedalizzazione e di sviluppo di forme ancora poco conosciute di Long -. Inoltre ...Anna Rubartelli Paola Romagnani Michela Matteoli Maria Rescigno RossellaAnna Mondino ...... affinché vada verso quello che per il contrasto alè ormai necessario: l'obbligo vaccinale o ... Il senatore del Pd, Andrea, per esempio, sostiene la richiesta del presidente della ...Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “La stretta decisa ieri dal governo temo che non basti, bisogna essere pronti ad adottare velocemente l’obbligatorietà del vaccino”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcuc ...Facendo seguito alla cortese richiesta di rinvio gara inoltrata dal team ospitante E-Work Faenza a seguito di positività nel loro gruppo squadra, la partita in programma domenica 2 gennaio 2022 al Pal ...