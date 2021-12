Covid: Marcucci, ‘stretta non basta, bene Letta su obbligo vaccinale’ (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “La stretta decisa ieri dal governo temo che non basti, bisogna essere pronti ad adottare velocemente l’obbligatorietà del vaccino”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci. “Non possono esserci incertezze- continua- di fronte all’esplosiva crescita dell’Omicron. Mi fa piacere che il segretario del Pd Letta stia spingendo in questa direzione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “La stretta decisa ieri dal governo temo che non basti, bisogna essere pronti ad adottare velocemente l’obbligatorietà del vaccino”. Lo afferma il senatore Pd Andrea. “Non possono esserci incertezze- continua- di fronte all’esplosiva crescita dell’Omicron. Mi fa piacere che il segretario del Pdstia spingendo in questa direzione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

