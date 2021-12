Covid: Malan, 'su sospensione agenti Polizia Lamorgese ha mentito al Senato' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “E' ormai definitivamente chiaro che il ministro Luciana Lamorgese ha mentito al Senato sulla sospensione dal servizio degli agenti di Polizia assenti per qualunque motivo". Lo afferma il Senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Il 14 dicembre, durante la sua audizione davanti alla commissione Affari istituzionali del Senato a proposito del decreto-legge 172/2021 che, tra le altre cose, ha introdotto l'obbligo vaccinale per le Forze dell'Ordine, le chiesi specificamente -spiega l'esponente di Fdi- se fosse vero quanto stavano scrivendo le agenzie in quelle ore, e cioè che sarebbero stati sospesi dallo stipendio anche gli agenti assenti per malattia, gravidanza o altre ragioni. In un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - “E' ormai definitivamente chiaro che il ministro Lucianahaalsulladal servizio deglidiassenti per qualunque motivo". Lo afferma ilre di Fratelli d'Italia, Lucio. "Il 14 dicembre, durante la sua audizione davanti alla commissione Affari istituzionali dela proposito del decreto-legge 172/2021 che, tra le altre cose, ha introdotto l'obbligo vaccinale per le Forze dell'Ordine, le chiesi specificamente -spiega l'esponente di Fdi- se fosse vero quanto stavano scrivendo le agenzie in quelle ore, e cioè che sarebbero stati sospesi dallo stipendio anche gliassenti per malattia, gravidanza o altre ragioni. In un ...

