Covid, le nuove regole per la quarantena: positivo che vìola isolamento rischia fino a 18 mesi di carcere e migliaia di euro di multa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Impennata di contagi per via della variante Omicron. Il governo ha provveduto a varare un nuovo decreto legge per un'ulteriore stretta. L'esecutivo ha modificato la durata e le tipologie dell’isolamento fiduciario, destinato appunto ai "contatti stretti" di un paziente positivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Impennata di contagi per via della variante Omicron. Il governo ha provveduto a varare un nuovo decreto legge per un'ulteriore stretta. L'esecutivo ha modificato la durata e le tipologie dell’fiduciario, destinato appunto ai "contatti stretti" di un paziente. L'articolo .

