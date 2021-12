Covid, la protesta dei Night Club: Chiusi senza preavviso, qui niente assembramenti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una chiusura inaspettata e dannosa. I Night Club di tutta Italia, assimilati alle discoteche, sono rimasti Chiusi per una settimana dopo il decreto legge del 24 dicembre scorso che ha previsto una nuova stretta per contenere l’epidemia di Covid-19. Oggi alcuni riaprono, lavorando con la licenza accessoria di bar e ristoranti e seguendo le regole della ristorazione. “E’ stato un duro colpo, per noi è come ricominciare da capo dopo il lockdown”, dice Marco Loiodice, gestore dell’Extasià, locale di lap dance in pieno centro a Milano, contattato dall’Adnkronos. “Noi ci stavamo riprendendo, ma improvvisamente il giorno di Natale ci hanno nuovamente chiuso, senza avvertici e senza dirci nulla su eventuali ristori”. Per Loiodice, che ha fondato l’Extasià nel 1997, il decreto “è stata una ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una chiusura inaspettata e dannosa. Idi tutta Italia, assimilati alle discoteche, sono rimastiper una settimana dopo il decreto legge del 24 dicembre scorso che ha previsto una nuova stretta per contenere l’epidemia di-19. Oggi alcuni riaprono, lavorando con la licenza accessoria di bar e ristoranti e seguendo le regole della ristorazione. “E’ stato un duro colpo, per noi è come ricominciare da capo dopo il lockdown”, dice Marco Loiodice, gestore dell’Extasià, locale di lap dance in pieno centro a Milano, contattato dall’Adnkronos. “Noi ci stavamo riprendendo, ma improvvisamente il giorno di Natale ci hanno nuovamente chiuso,avvertici edirci nulla su eventuali ristori”. Per Loiodice, che ha fondato l’Extasià nel 1997, il decreto “è stata una ...

