**Covid: Iv lancia petizione per obbligo vaccinale** (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Italia Viva ha lanciato oggi una petizione per l'obbligo vaccinale. Prime firmatarie le parlamentari Annamaria Parente e Lisa Noja. "Il fatto che, ad oggi, ci sia ancora una fetta di popolazione non vaccinata e refrattaria alla vaccinazione -si legge nella petizione- è l'elemento che più ostacola l'uscita dall'emergenza". "Pertanto, di fronte alla nuova situazione di necessità e urgenza imposta dalla rapidissima propagazione di Omicron, e in concomitanza anche con l'arrivo di nuovi vaccini come Novavax, è venuto il momento di rompere gli indugi, compiendo la decisione più logica e ormai ineludibile: occorre che lo Stato si assuma di fronte ai propri cittadini e cittadine la responsabilità di imporre l'obbligo vaccinale". "Si tratta di una scelta costituzionalmente conforme ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Italia Viva hato oggi unaper l'vaccinale. Prime firmatarie le parlamentari Annamaria Parente e Lisa Noja. "Il fatto che, ad oggi, ci sia ancora una fetta di popolazione non vaccinata e refrattaria alla vaccinazione -si legge nella- è l'elemento che più ostacola l'uscita dall'emergenza". "Pertanto, di fronte alla nuova situazione di necessità e urgenza imposta dalla rapidissima propagazione di Omicron, e in concomitanza anche con l'arrivo di nuovi vaccini come Novavax, è venuto il momento di rompere gli indugi, compiendo la decisione più logica e ormai ineludibile: occorre che lo Stato si assuma di fronte ai propri cittadini e cittadine la responsabilità di imporre l'vaccinale". "Si tratta di una scelta costituzionalmente conforme ...

