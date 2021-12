**Covid: Iv lancia petizione per obbligo vaccinale** (2) (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - "La più efficace arma di contrasto al Covid-19 -si legge nella petizione- sono i vaccini, la cui sicurezza è ampiamente dimostrata: nel mondo sono già state somministrate 8,81 miliardi di dosi, di cui 110 milioni in Italia. Ora stiamo affrontando la variante Omicron, estremamente più contagiosa, ma gli studi scientifici ad oggi indicano che i vaccini danno una buona protezione dalla malattia grave e dal rischio di ospedalizzazione". "Il risultato è una differenza significativa nel rischio di ospedalizzazione e ricovero in TI tra vaccinati e non vaccinati, con un pericolo di morte di 9 volte maggiore per i secondi. Questo dato non impatta soltanto sulla salute individuale, bensì sulla salute collettiva e sull'intero sistema sanitario: l'epidemia grave tra non vaccinati rischia di compromettere la tenuta del sistema sanitario, che potrebbe non essere più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - "La più efficace arma di contrasto al Covid-19 -si legge nella- sono i vaccini, la cui sicurezza è ampiamente dimostrata: nel mondo sono già state somministrate 8,81 miliardi di dosi, di cui 110 milioni in Italia. Ora stiamo affrontando la variante Omicron, estremamente più contagiosa, ma gli studi scientifici ad oggi indicano che i vaccini danno una buona protezione dalla malattia grave e dal rischio di ospedalizzazione". "Il risultato è una differenza significativa nel rischio di ospedalizzazione e ricovero in TI tra vaccinati e non vaccinati, con un pericolo di morte di 9 volte maggiore per i secondi. Questo dato non impatta soltanto sulla salute individuale, bensì sulla salute collettiva e sull'intero sistema sanitario: l'epidemia grave tra non vaccinati rischia di compromettere la tenuta del sistema sanitario, che potrebbe non essere più ...

