Covid Italia e obbligo vaccino, Iv lancia petizione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Italia Viva ha lanciato oggi una petizione per l’obbligo vaccinale contro il Covid. Prime firmatarie le parlamentari Annamaria Parente e Lisa Noja. “Il fatto che, ad oggi, ci sia ancora una fetta di popolazione non vaccinata e refrattaria alla vaccinazione -si legge nella petizione- è l’elemento che più ostacola l’uscita dall’emergenza”. “Pertanto, di fronte alla nuova situazione di necessità e urgenza imposta dalla rapidissima propagazione di Omicron, e in concomitanza anche con l’arrivo di nuovi vaccini come Novavax, è venuto il momento di rompere gli indugi, compiendo la decisione più logica e ormai ineludibile: occorre che lo Stato si assuma di fronte ai propri cittadini e cittadine la responsabilità di imporre l’obbligo vaccinale”, si aggiunge. “Si tratta di una ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021)Viva hato oggi unaper l’vaccinale contro il. Prime firmatarie le parlamentari Annamaria Parente e Lisa Noja. “Il fatto che, ad oggi, ci sia ancora una fetta di popolazione non vaccinata e refrattaria alla vaccinazione -si legge nella- è l’elemento che più ostacola l’uscita dall’emergenza”. “Pertanto, di fronte alla nuova situazione di necessità e urgenza imposta dalla rapidissima propagazione di Omicron, e in concomitanza anche con l’arrivo di nuovi vaccini come Novavax, è venuto il momento di rompere gli indugi, compiendo la decisione più logica e ormai ineludibile: occorre che lo Stato si assuma di fronte ai propri cittadini e cittadine la responsabilità di imporre l’vaccinale”, si aggiunge. “Si tratta di una ...

Advertising

meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - CarloVerdelli : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (più 102): mor… - rtl1025 : ?? Record di #positivi oggi in Italia: sono 126.888 i casi di #Covid individuati in #Italia nelle ultime 24 ore. Ier… - occhio_notizie : Nuovi numeri da incubo in tutte le Regioni: il bollettino di oggi -