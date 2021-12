Covid Italia e obbligo vaccino | Italia Viva lancia petizione

(Di giovedì 30 dicembre 2021)hato oggi unaper l’vaccinale contro il. Prime firmatarie le parlamentari Annamaria Parente e Lisa Noja. “Il fatto che, ad oggi, ci sia ancora una fetta di popolazione non vaccinata e refrattaria alla vaccinazione -si legge nella- è l’elemento che più ostacola l’uscita dall’emergenza”. “Pertanto, di fronte alla nuova situazione di necessità e urgenza imposta dalla rapidissima propagazione di Omicron, e in concomitanza anche con l’arrivo di nuovi vaccini come Novavax, è venuto il momento di rompere gli indugi, compiendo la decisione più logica e ormai ineludibile: occorre che lo Stato si assuma di fronte ai propri cittadini e cittadine la responsabilità di imporre l’...

Advertising

meb : Italia in tilt con 80mila positivi al #covid e relativi contatti bloccati a casa. Ma Omicron è meno aggressiva e la… - sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - CarloVerdelli : ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (più 102): mor… - FirenzePost : Covid 19 Italia, 30 dicembre: nuovo record, quasi 127.000 contagi, 156 morti - LBasemi : Ecco un altro FALLOCEFALO. Covid, Italia Viva: petizione per l’obbligo vaccinale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Modena Monza rinviata per/ Volley, match salta all'ultimo: quando il recupero? Nonostante l'...la top eight della graduatoria e dunque per un pass per la prossima edizione dell a Coppa. ...Record di positivi oggi indove sono 126.888 i casi diindividuati innelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156 , mentre ieri erano state 136. Tutti i grafici e le ...Aumenta ancora la pressione sugli ospedali in Italia a causa della pandemia di Coronavirus. Leggi anche: Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri da parte di pazienti Covid ha t ...Dagli effetti della crisi climatica, alla fame, al mancato accesso alla scuola, dai conflitti e l’affiliazione ai gruppi armati, alle migrazioni di massa e alla mortalità infantile: l’Organizzazione m ...