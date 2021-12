Covid Italia, da vaccino a Omicron: 2021 della pandemia che non finisce (Di venerdì 31 dicembre 2021) 1 gennaio 2021, in Italia inizia un nuovo anno nel nome del Covid. Il bollettino giornaliero segna 22.210 casi e 462 morti, dati in calo. Il Paese è nella fase discendente dell’ondata epidemica di Sars-CoV-2 più drammatica e intensa mai toccata e si appresta a entrare nel vivo della tanto attesa campagna vaccinale anti-Covid. I primi medici testimonial sono stati immunizzati nel giorno battezzato V-Day (27 dicembre 2020) con il primo prodotto scudo approvato in Ue, cioè Comirnaty* di Pfizer/BioNTech. E a gennaio a crescere non saranno più solo i numeri dei contagi post feste di Natale, ma anche quelli degli anziani e dei camici bianchi che cominciano a essere vaccinati. Passano così i primi giorni di un anno partito con lo sprint di un’arma concreta contro il virus e oggi in via di conclusione ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) 1 gennaio, ininizia un nuovo anno nel nome del. Il bollettino giornaliero segna 22.210 casi e 462 morti, dati in calo. Il Paese è nella fase discendente dell’ondata epidemica di Sars-CoV-2 più drammatica e intensa mai toccata e si appresta a entrare nel vivotanto attesa campagna vaccinale anti-. I primi medici testimonial sono stati immunizzati nel giorno battezzato V-Day (27 dicembre 2020) con il primo prodotto scudo approvato in Ue, cioè Comirnaty* di Pfizer/BioNTech. E a gennaio a crescere non saranno più solo i numeri dei contagi post feste di Natale, ma anche quelli degli anziani e dei camici bianchi che cominciano a essere vaccinati. Passano così i primi giorni di un anno partito con lo sprint di un’arma concreta contro il virus e oggi in via di conclusione ...

