**Covid: in Toscana 15.830 nuovi casi, tasso positivi 22,9%** (Di giovedì 30 dicembre 2021) Firenze, 30 dic. - (Adnkronos) - Contagi record in Toscana. Più che raddoppiati nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati nella regione di Covid-19, passati dai 7.304 di ieri ai 15.830 di oggi, su 69.759 test di cui 25.126 tamponi molecolari e 44.633 test rapidi. A fornire il dato su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani, sottolinea poi che 7.351 nuovi positivi odierni provengono dai test rapidi antigenici, conseguenza dell'ordinanza regionale in base alla quale è sufficiente il tampone rapido per certificare la positività al Covid. Il tasso dei nuovi positivi schizza al 22,69% (69,6% sulle prime diagnosi), oltre 9 punti percentuali in più di ieri.

