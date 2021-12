Covid: in Lombardia positivo il 17% dei tamponi effettuati oggi, aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 30 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono 39.152 i nuovi positivi al Covid 19 registrati oggi in Lombardia, con 229.059 tamponi effettuati. Il tasso di positivi per tamponi effettuato è salito al 17%. I ricoverati in terapia intensiva sono saliti di 13 unità, ed attualmente sono 204, mentre i ricoverati non in terapia intensiva restano 1.831, come ieri. I decessi di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 30 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono 39.152 i nuovi positivi al19 registratiin, con 229.059. Il tasso di positivi pereffettuato è salito al 17%. I ricoverati insono saliti di 13 unità, ed attualmente sono 204, mentre i ricoverati non inrestano 1.831, come ieri. I decessi di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

fattoquotidiano : Caos #tamponi in Lombardia, per un test prenotato ieri all'azienda sanitaria bisogna aspettare fino al 5 gennaio… - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuo… - TgLa7 : ??#Covid: in #Lombardia oltre 32 mila positivi. Tasso positività al 15,5%, 28 morti che portano il totale decessi a… - AleAntinelli : RT @fanpage: #Covid19, 39mila contagi nella sola Lombardia #30dicembre - _MrWolf_ : RT @GiovaQuez: Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere confermato d… -