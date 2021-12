Covid: in Lombardia 39.152 positivi, 3.116 a Bergamo, in isolamento 11mila persone (Di giovedì 30 dicembre 2021) I nuovi positivi a Bergamo nelle ultime 24 ore sono 3.116, ieri erano 2.466. I numeri legati ai nuovi contagi continuano ad aumentare. In Lombardia, a fronte di 229.059 tamponi effettuati, i positivi sono 39.152. I decessi salgono a 36, per un totale complessivo di 35.044. Il tasso di positività raggiunge quindi il 17%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 204, 13 in più di ieri, mentre il dato dei ricoverati nei reparti dedicati si assesta, senza incrementi, a 1.831. I residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio perché positivi nell’ultima settimana sono 11.009, mentre coloro che si trovano in isolamento fiduciario per aver avuto contatti con persone positive sono 9.062. I ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 dicembre 2021) I nuovinelle ultime 24 ore sono 3.116, ieri erano 2.466. I numeri legati ai nuovi contagi continuano ad aumentare. In, a fronte di 229.059 tamponi effettuati, isono 39.152. I decessi salgono a 36, per un totale complessivo di 35.044. Il tasso dità raggiunge quindi il 17%. Lericoverate in terapia intensiva sono 204, 13 in più di ieri, mentre il dato dei ricoverati nei reparti dedicati si assesta, senza incrementi, a 1.831. I residenti in provincia diinobbligatorio perchénell’ultima settimana sono 11.009, mentre coloro che si trovano infiduciario per aver avuto contatti conpositive sono 9.062. I ...

Advertising

fattoquotidiano : Caos #tamponi in Lombardia, per un test prenotato ieri all'azienda sanitaria bisogna aspettare fino al 5 gennaio… - GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 209.685 tamponi effettuati, sono 32.696 i nuo… - EmMicucci : RT @GiovaQuez: Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere confermato d… - CiccioniSe : RT @rtl1025: ?? Con 229.059 tamponi eseguiti è di 39.152 il numero di nuovi casi #Covid registrati in #Lombardia, con un tasso di positività… -