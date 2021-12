Covid: in Campania oltre 10 mila nuovi positivi e otto morti, balzo di ricoveri (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ulteriore balzo di positivi al Covid in Campania: il bollettino dell’Unità di Crisi di oggi, relativo alle ultime 24 ore, recita 11.492 nuovi contagi su 115.863 test per un indice di positività che rasenta il 10% attestandosi al 9,91%, nuovo record per la regione. otto le persone decedute nelle ultime 48 ore di cui 2 morte nei giorni addietro ma registrate soltanto ieri. Aumenta in modo significativo l’occupazione dei posti di degenza ordinaria, oggi 651 a fronte dei 587 di ieri (+64). Più contenuto l’aumento dei posti occupati in terapia intensiva, oggi 41 (+4 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ulterioredialin: il bollettino dell’Unità di Crisi di oggi, relativo alle ultime 24 ore, recita 11.492contagi su 115.863 test per un indice dità che rasenta il 10% attestandosi al 9,91%, nuovo record per la regione.le persone decedute nelle ultime 48 ore di cui 2 morte nei giorni addietro ma registrate soltanto ieri. Aumenta in modo significativo l’occupazione dei posti di degenza ordinaria, oggi 651 a fronte dei 587 di ieri (+64). Più contenuto l’aumento dei posti occupati in terapia intensiva, oggi 41 (+4 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le misure del Governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze… - VincenzoDeLuca : ??#COVID, NUOVE MISURE DEL GOVERNO AL DI SOTTO DEL NECESSARIO “Una confusione indescrivibile, ingestibile e incontro… - anteprima24 : ** #Covid: in #Campania oltre 10 mila nuovi #Positivi e otto morti, balzo di #Ricoveri ** - TV7Benevento : Covid. Ancora record contagi in Campania, 11.492 nuovi positivi... - tvoggi : CORONAVIRUS, RECORD IN CAMPANIA CON INDICE DI POSITIVITA’ CHE SFIORA IL 10% Ulteriore balzo di positivi al Covid in… -