Covid, in Abruzzo i ricoveri e le intensive salgono del 13%, incidenza sale a 337 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Pescara - Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto resta al 13% per le terapie intensive e sale al 13% (+1%) anche per l'area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10 e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti continua a salire rapidamente e arriva a 337 (soglia limite 50), registrando il valore più alto dell'ultimo anno e, in particolare, dalla seconda metà di novembre 2020. Il virus in Abruzzo corre più spedito che mai. Una settimana fa l'incidenza era di poco superiore a 200. La variazione percentuale dei nuovi casi nell'ultima settimana, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al +55%. Il dato sulle terapie intensive, che grazie ai vaccini è tutto sommato contenuto ...

