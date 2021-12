Covid, in Abruzzo 921 nuovi casi, rapido aumento ricoveri Tre morti, tra loro un 37enne (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Aquila - Sono 921 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Il dato che è il secondo più alto di sempre, si avvicina al record assoluto di 939 casi registrato il 14 novembre 2020. Per il resto il numero dei nuovi positivi è stato sempre inferiore alle 750 unità. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 6.707 tamponi molecolari: è risultato positivo il 13,73% dei campioni. I casi attivi tornano a superare quota diecimila dopo otto mesi, e si registrano tre decessi recenti, tra cui quello di un 37enne, il bilancio delle vittime sale a 2.634. Continuano ad aumentare rapidamente i ricoveri. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 95 anni. Gli attualmente ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Aquila - Sono 921 idi-19 accertati nelle ultime ore in. Il dato che è il secondo più alto di sempre, si avvicina al record assoluto di 939registrato il 14 novembre 2020. Per il resto il numero deipositivi è stato sempre inferiore alle 750 unità. Isono emersi dall'analisi di 6.707 tamponi molecolari: è risultato positivo il 13,73% dei campioni. Iattivi tornano a superare quota diecimila dopo otto mesi, e si registrano tre decessi recenti, tra cui quello di un, il bilancio delle vittime sale a 2.634. Continuano ad aumentare rapidamente i. Ipositivi hanno età compresa tra 1 e 95 anni. Gli attualmente ...

Advertising

abruzzoweb : COVID: ITALIA SFIORA 100MILA CASI, 921 IN ABRUZZO; DA CDM OK AZZERAMENTO QUARANTENA COL BOOSTER - abruzzoweb : COVID: NIENTE QUARANTENA CON IL BOOSTER, SUPER GREEN PASS ESTESO AI TRASPORTI - abruzzoweb : L’AQUILA, BENEDETTI: “PANDEMIA COVID FUORI CONTROLLO, SUBITO PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE” - abruzzoweb : COVID, LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA: MORTO IL CHITARRISTA PESCARESE PAOLO GIORDANO - abruzzoweb : COVID, ALBANI: “IN ABRUZZO NON VACCINATO IL 90 PER CENTO DI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA” -