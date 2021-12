Covid, il bollettino di oggi 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Coronavirus Italia, il bollettino Covid di oggi 30 dicembre: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaIl bollettino Covid di oggi: 126.888 contagi, 156 morti, 22.246 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 1.150.352 tamponi analizzati, il tasso di positività si assesta oggi al 11,0% (+1,5%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +41, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +288 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Meteo, caldo anomalo a San Silvestro e ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 30 dicembre 2021) Coronavirus Italia, ildi30: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.coronavirus: la situazionein ItaliaIldi: 126.888 contagi, 156 morti, 22.246 guariti nelle ultime ventiquattro ore in Italia. 1.150.352 tamponi analizzati, il tasso di positività si assestaal 11,0% (+1,5%). Il punto della situazione negli ospedali. I posti occupati nelle terapie intensive del nostro Paese registrano un +41, mentre i ricoveri in reparti di degenza ordinaria chiudono il conto con un +288 rispetto alla giornata di ieri. LEGGI ANCHE –> Meteo, caldo anomalo a San Silvestro e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - repubblica : Covid, il bollettino di oggi 30 dicembre: 126.888 nuovi casi e 156 morti. Oltre 1.150mila tamponi - lasiciliait : Covid, il bollettino del 30 dicembre: in Sicilia record di casi (quasi 4 mila), 17 morti e ricoveri in aumento… - Moixus1970 : RT @GiovaQuez: ?Bollettino di oggi: • 126.888 contagiati • 156 morti • 22.246 guariti +41 terapie intensive | +288 ricoveri 1.150.352 ta… -