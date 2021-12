Covid, i farmaci antivirali per la cura dell'infezione arrivano in Italia il 4 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale ed è efficace dal 30 dicembre. Per remdesivir è stata recentemente ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale ed è efficace dal 30 dicembre. Per remdesivir è stata recentemente ...

Advertising

Ettore572 : RT @ilmessaggeroit: #covid, i farmaci antivirali per la cura dell'infezione arrivano in Italia il 4 gennaio - sandra35124994 : @pomeriggio5 @vladiluxuria Patetica e ridicola la Boralevi,ma che la invitate a fare?Ma chi la vuole sentire, ma ch… - clagodif : RT @barbarab1974: Le cure per il covid non sono un elenco di farmaci ( avrei già divulgato) ma un medico che ragiona e sa fare il medico… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #covid, i farmaci antivirali per la cura dell'infezione arrivano in Italia il 4 gennaio - infoitsalute : Covid, i farmaci antivirali per la cura dell'infezione arrivano in Italia il 4 gennaio -