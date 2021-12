Covid, i dati: 126.888 nuovi casi, nuovo record da inizio pandemia (Di giovedì 30 dicembre 2021) . IL CASO LOMBARDIA – Sale al 17% il tasso di positività in Lombardia, che oggi fa registrare poco meno di 40mila contagi (39.152). È il nuovo record da inizio pandemia. Aumentano anche i ricoveri, +13 in terapia intensiva e +38 nei reparti ordinari. Sono 36 i decessi, che portano il totale a 35.044 morti. Boom di positivi anche nelle province: 15.287 a Milano, 4.112 a Monza, 3.663 a Brescia e 3.116 a Bergamo. L’aumento dei contagi è direttamente collegato all’aumento della richiesta di test, per i quali si registrano lunghe file in molti centri della regione. Alcune strutture, tra cui il Punto Tamponi dell’ospedale San Paolo, hanno deciso di prolungare l’orario di apertura fino alle 21. Dure le ripercussioni di questa nuova ondata della pandemia sulle attività economiche. Secondo la stima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) . IL CASO LOMBARDIA – Sale al 17% il tasso di positività in Lombardia, che oggi fa registrare poco meno di 40mila contagi (39.152). È ilda. Aumentano anche i ricoveri, +13 in terapia intensiva e +38 nei reparti ordinari. Sono 36 i decessi, che portano il totale a 35.044 morti. Boom di positivi anche nelle province: 15.287 a Milano, 4.112 a Monza, 3.663 a Brescia e 3.116 a Bergamo. L’aumento dei contagi è direttamente collegato all’aumento della richiesta di test, per i quali si registrano lunghe file in molti centri della regione. Alcune strutture, tra cui il Punto Tamponi dell’ospedale San Paolo, hanno deciso di prolungare l’orario di apertura fino alle 21. Dure le ripercussioni di questa nuova ondata dellasulle attività economiche. Secondo la stima ...

