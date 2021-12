Covid, i contagi salgono ancora: sono 126.888. Ricciardi: «Mai viste 3 varianti in un anno» (Di giovedì 30 dicembre 2021) È nuovo record di contagi da inizio pandemia con 126.888 nuovi casi di Covid registrati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Ieri erano stati 90.020. Il dato cresce parallelamente al numero dei tamponi effettuati, a sua volta record: nell’ultima giornata sono stati 1.150.352 con un tasso di positività che balza all’11%, a fronte del 9,5% di ieri su 1.029.429 tamponi. Aumenta anche il numero dei morti, che sono stati 156 a fronte dei 148 di ieri. Il totale delle vittime arriva così a 137.247 da inizio pandemia. Secondo Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica, questi numeri «erano ampiamente previsti» e «continueranno ad aumentare, se non si ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) È nuovo record dida inizio pandemia con 126.888 nuovi casi diregistrati in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione delo. Ieri erano stati 90.020. Il dato cresce parallelamente al numero dei tamponi effettuati, a sua volta record: nell’ultima giornatastati 1.150.352 con un tasso di positività che balza all’11%, a fronte del 9,5% di ieri su 1.029.429 tamponi. Aumenta anche il numero dei morti, chestati 156 a fronte dei 148 di ieri. Il totale delle vittime arriva così a 137.247 da inizio pandemia. Secondo Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica, questi numeri «erano ampiamente previsti» e «continuerad aumentare, se non si ...

