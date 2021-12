Covid: gestore night club, 'noi discriminati, ristoranti e pub lavorano come locali notturni' (3) (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) - come Extasià "abbiamo la fortuna di essere un locale abbastanza conosciuto e quando abbiamo riaperto abbiamo ingranato subito, ma altri hanno avuto molte difficoltà". In ogni caso "non si lavora più come prima della pandemia". Oggi "magari c'è il cliente che spende un po' di più, ma la quantità di gente è calata", tanto che da un fatturato di 1-1,3 milioni di euro l'anno il night club ha perso oltre la metà del giro d'affari nei due anni del Covid. Il locale ha ricevuto circa 55mila euro di ristori, l'affitto ammonta a 6-7mila euro mensili. "Non ho avuto niente per mangiare, per fortuna avevo qualche soldo, ma ho dovuto vendere la casa di mio padre", dice Loiodice. Anche sul fronte del personale "abbiamo perso parecchia gente. Io sono stato fortunato, ma alcuni locali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) (Adnkronos) -Extasià "abbiamo la fortuna di essere un locale abbastanza conosciuto e quando abbiamo riaperto abbiamo ingranato subito, ma altri hanno avuto molte difficoltà". In ogni caso "non si lavora piùprima della pandemia". Oggi "magari c'è il cliente che spende un po' di più, ma la quantità di gente è calata", tanto che da un fatturato di 1-1,3 milioni di euro l'anno ilha perso oltre la metà del giro d'affari nei due anni del. Il locale ha ricevuto circa 55mila euro di ristori, l'affitto ammonta a 6-7mila euro mensili. "Non ho avuto niente per mangiare, per fortuna avevo qualche soldo, ma ho dovuto vendere la casa di mio padre", dice Loiodice. Anche sul fronte del personale "abbiamo perso parecchia gente. Io sono stato fortunato, ma alcuni...

