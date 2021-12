Covid, Germania: “Italia dal primo gennaio tra le zone ad alto rischio” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Italia, Canada, Malta e San Marino figurano ora tra le aree considerate dalla Germania ad alto rischio – “rischio particolarmente elevato di infezione a causa di incidenze particolarmente elevate per la diffusione del coronavirus”, riporta il sito del ministero degli Esteri di Berlino – e classificate come tale dal primo gennaio. Per chi entra in Germania da una zona ad alto rischio, se non completamente vaccinato o guarito è necessario osservare un periodo di quarantena a proprie spese per almeno dieci giorni dopo l’ingresso. La quarantena può essere interrotta non prima del quinto giorno dietro presentazione di un test negativo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021), Canada, Malta e San Marino figurano ora tra le aree considerate dallaad– “particolarmente elevato di infezione a causa di incidenze particolarmente elevate per la diffusione del coronavirus”, riporta il sito del ministero degli Esteri di Berlino – e classificate come tale dal. Per chi entra inda una zona ad, se non completamente vaccinato o guarito è necessario osservare un periodo di quarantena a proprie spese per almeno dieci giorni dopo l’ingresso. La quarantena può essere interrotta non prima del quinto giorno dietro presentazione di un test negativo. L'articolo proviene daSera.

