Covid: Germania classifica Italia zona alto rischio. Schiaffo a Draghi e Speranza

Chi entra in Germania da una zona ad alto rischio e non è completamente vaccinato deve fare una quarantena obbligatoria di dieci giorni da cui può uscire a partire dal quinto giorno con un test negativo.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid, Italia diventa zona ad alto rischio per la Germania Per i tedeschi il nostro Paese, insieme a Canada , Malta e San Marino raffigurano tra le aeree considerate ad alto rischio Covid . Dal 1°gennaio 2022 chi entra in Germania da uno di questi paesi ...

Palestina: Covax, consegnate 540.000 dosi del vaccino Moderna Ieri sera lo Stato della Palestina ha ricevuto la più grande spedizione Covax fino ad oggi, con più di 540.000 dosi del vaccino Moderna Covid - 19, finanziate dai Governi di Germania e Italia. Queste dosi di vaccino sono state trasferite nelle strutture di stoccaggio dei vaccini del Ministero della Sanità in Cisgiordania e nella ...

Covid, Germania: "Italia dal primo gennaio tra le zone ad alto rischio"

Covid, dalla mappa dell’Ecdc tutta l’Italia è in rosso o in rosso scuro É l’ultimo aggiornamento della mappa epidemiologica dell’Ecdc, che segnala l'Italia in rosso o in rosso scuro.

