Covid Gb oggi | nuovo record contagi | oltre 189mila in 24 ore

(Di giovedì 30 dicembre 2021)diin Gran Bretagna dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 189.213 nuovi casi. Ieri i positivi rilevati erano stati 183.037. Le nuove infezioni rappresentano un aumento del 116% rispetto alle 87.565 riportate due settimane fa. Altre 332 persone sono morte per cause legate al, un aumento del 127% rispetto ai 146 decessi registrati due settimane fa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

sbonaccini : L’Onorevole leghista Borghi oggi cita Bolsonaro come esempio di buon governo sul Covid. A posto così. - borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: 98.020 casi e 136 morti. Oltre un milione di tamponi, tasso di positivita' sale al 9,… - hockey_yel_red : RT @borghi_claudio: *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - MarySpes : RT @borghi_claudio: *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Dopo quella di Lozano,è arrivata la positività di Osimhen e ad aggiungersi a loro c'è Elmas. Ecco il comunicato della SSC Napoli: 'Eljif Elmas è risultato positivo al- 19 in seguito a un ...Leggi ancheItalia, 126.888 contagi e 156 morti: bollettino 30 dicembre Super green pass, stretta sui trasporti. Cambia anche la quarantenaSuper green pass, stretta sui trasporti. ...Dakar 2022 - Buone notizie dall'Arabia Saudita, dove Danilo Petrucci era in attesa del secondo tampone per scongiurare la positività al covid-19. Il pilota ternano salvo sorprese sarà quindi al via de ...Tutti gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus in Abruzzo di oggi, giovedì 30 dicembre 2021. Il tasso di positività , calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è ...