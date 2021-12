Covid Gb oggi, nuovo record contagi: oltre 189mila in 24 ore (Di giovedì 30 dicembre 2021) nuovo record di contagi Covid in Gran Bretagna dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 189.213 nuovi casi. Ieri i positivi rilevati erano stati 183.037. Le nuove infezioni rappresentano un aumento del 116% rispetto alle 87.565 riportate due settimane fa. Altre 332 persone sono morte per cause legate al Covid, un aumento del 127% rispetto ai 146 decessi registrati due settimane fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021)diin Gran Bretagna dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 189.213 nuovi casi. Ieri i positivi rilevati erano stati 183.037. Le nuove infezioni rappresentano un aumento del 116% rispetto alle 87.565 riportate due settimane fa. Altre 332 persone sono morte per cause legate al, un aumento del 127% rispetto ai 146 decessi registrati due settimane fa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

