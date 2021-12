Covid Francia oggi, oltre 206mila contagi in un giorno (Di giovedì 30 dicembre 2021) Covid in Francia, sono 206.243 i nuovi contagi delle ultime 24 ore. Il numero di casi, riporta il ministero della Salute nel bollettino odierno, supera ancora i 200mila nuovi casi. Mercoledì scorso il record di contagi con 208.099 casi, anticipati dalle parole del ministro della salute, Oliver Véran, che ha parlato di uno “tsunami” di contagi. All’inizio di dicembre si contavano meno di 50.000 casi giornalieri. Un mese prima, i dati giornalieri hanno superato la soglia dei 10.000 per la prima volta da metà settembre. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021)in, sono 206.243 i nuovidelle ultime 24 ore. Il numero di casi, riporta il ministero della Salute nel bollettino odierno, supera ancora i 200mila nuovi casi. Mercoledì scorso il record dicon 208.099 casi, anticipati dalle parole del ministro della salute, Oliver Véran, che ha parlato di uno “tsunami” di. All’inizio di dicembre si contavano meno di 50.000 casi giornalieri. Un mese prima, i dati giornalieri hanno superato la soglia dei 10.000 per la prima volta da metà settembre. L'articolo proviene da Italia Sera.

