Covid | Federalberghi Veneto | “Bene decisioni su quarantene ma aprire tavolo crisi settore”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “È sicuramente positiva la decisione del governo di limitare la quarantena per i possessori di super green pass anche se il provvedimento entrerà in vigore non prima del 10 gennaio a vacanze ormai praticamente concluse per gli italiani. Probabilmente, se adottato prima, avrebbe aiutato a limitare il tasso di cancellazioni sotto data registrato nelle località montane e le città d’arte dovuto allefiduciarie in cui sono incappate le famiglie anche solo a causa di contatti stretti con soggetti positivi. Il nostro, da mesi, mette la salute dei turisti al primo posto ed infatti le strutture alberghiere sono un luogo sicuro e metodico nei controlli, ma siamo molto preoccupati dall’ondata di disdette che rischia di creare dei danni economici importanti di cui rischiamo di pagare un conto salato nei prossimi mesi”. Così il presidente di ...

Ricordate il Bonus vacanze deciso dal Governo Conte per aiutare il settore del turismo in crisi per via delspiega che ne circolano ancora 600 mila. Il termine per utilizzarlo scade domani 31 dicembre. Il soggiorno però può proseguire anche dopo. Basta che la data di attivazione sia ...Per il presidente di, Bernabò Bocca, la situazione è in costante peggioramento, ... 200 mila lavoratori di turismo e ristorazione, a meno di una proroga degli ammortizzatori socialiVenezia, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - “Ã? sicuramente positiva la decisione del governo di limitare la quarantena per i possessori di super green pass anche se il provvedimento entrerà in vigore n ...Bonus vacanze, ce ne sono ancora 600mila attivi: può essere usato entro domani (anche se il soggiorno può terminare anche nel 2022) (foto Ansa) Ricordate il Bonus vacanze deciso dal Governo Conte per ...